13:21-Niederlage gegen Pro Recco: Waspo 98 verliert gegen das beste Team der Welt 

Waspo 98 Hannover musste am 4. Spieltag der Champions League eine 13:21-Niederlage gegen das italienische Starensemble von Pro Recco hinnehmen. Zu Beginn gingen die Hannoveraner sogar in Führung, doch am Ende ging ihnen die Puste aus. Dennoch bleibt die Erkenntnis: "So weit sind wir von der Weltspitze nicht weg."