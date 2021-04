13 Spiele in nur acht Wochen: SC DHfK Leipzig erwartet straffes Restprogramm

In Absprache mit der Liga und den anderen Vereinen wurden bereits mehrere „Ausweichspieltage“ im Juni definiert. „Ob es am Ende hinhaut, kann ich aber noch nicht sagen“, so der Geschäftsführer, der im Ernstfall auf den Nachwuchs setzen möchte. „Wir haben 16 Spieler im Kader, im schlimmsten Fall müssen wir den teilen“, führt er aus. In Kombination mit der starken Nachwuchsabteilung wären dann auch drei Spiele in einer Woche möglich. Ein Kompromiss, den alle Beteiligten lieber verhindern würden.