13 Stunden im Bus: Warum nimmt RB Leipzig den eigenen Stadionsprecher mit nach Budapest?

Budapest. "13 Stunden Busfahrt zum Heimspiel in Budapest." Das postete RB Leipzig s Stadionsprecher Tim Thoelke am Sonntag gemeinsam mit einem Selfie auf Instagram. Warum nur nehmen die Messestädter zum Champions-League -Spiel gegen den Liverpool FC (Dienstag, 21 Uhr, DAZN) ihren eigenen Ansager mit in die ungarische Hauptstadt? Die Antwort ist einfach. "Es ist ein Heimspiel. Daher stellen wir natürlich das gleiche Setup", teilte RB am Montag auf SPORT BUZZER -Anfrage mit. Auch wenn es kurios wirkt: Die Sachsen sind in Budapest Gastgeber, mussten ihre Heimpartie gegen die Engländer hierher verlegen, weil die Klopp-Elf aufgrund einer bundesweiten Einreisesperre nicht nach Leipzig kommen darf.

Dass Tim Thoelke die Anreise allerdings per Bus hinter sich bringen musste, ist nicht ganz so selbstverständlich, aber dennoch logisch. Laut RB nahm die Reisegruppe, zu der noch weitere Personen gehörten, die lange Fahrt auf sich, weil es keinen Direktflug von Leipzig nach Budapest gegeben hätte. Zudem habe man durch das frühe Eintreffen die Chance, bis zum Eintreffen der Mannschaft alles in Ruhe vorbereiten zu können. Die Kicker um Kapitän Marcel Sabitzer bestiegen am späten Montagmittag einen Charter-Flieger Richtung Budapest, wo sie am Nachmittag gegen 16 Uhr landeten. Am Abend steht dann das Abschlusstraining in der Puskas-Arena auf dem Plan.