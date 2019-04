14. LE Skate-Race des SC DHfK Leipzig startet am Samstag

Leipzig. Ab 9 Uhr rollen die Skater am Sonnabend über die Bahn an der Diderotstraße in Leipzig-Möckern, der 14. LE-Skate-Race des SC DHfK steht an. Die Abteilung Speedskating des Leipziger Großvereins hat eingeladen und rund 320 - teilweise auch internationale - Sportler sind dem Ruf gefolgt. Am Sonntag ist der Wettbewerb dann in den Leipzig Marathon eingebunden: Der Zwei-Kilometer-Lauf startet am Sportforum um 9 Uhr, die Halbmarathonis skaten ab 9.40 Uhr.

In Möckern und am Sportforum werden auch Athleten des Speedskating Leipzig e.V. an den Start gehen. Das ist nicht selbstverständlich, denn der 2017 gegründete Klub verfügt immer noch über keine adäquaten Trainingsmöglichkeiten.

Seinerzeit musste die Skater-Abteilung notgedrungen die SG MoGoNo verlassen, die auch mit Steuermitteln finanzierte Bahn im Stadion des Friedens darf Speedskating Leipzig seitdem nicht nutzen. MoGoNo führte ein Gutachten an, wonach die Anlage unsicher sei, die Skater hielten mit einem eigenen Gutachten dagegen. Nun muss das Leipziger Amtsgericht entscheiden, am 28. Mai soll ab 9 Uhr das Urteil verkündet werden. Brian Sorg glaubt aber nicht, dass der Richterspruch für eine Lösung sorgen wird. „Die Stadt unterstützt MoGoNo“, sagt der Sportwart von Speedskating Leipzig.

Rechtsstreit mit MoGoNo

Der gebürtige Schweizer, der seit Langem in der Messestadt wohnt, redet sich schnell in Rage, wenn man ihn auf das Thema anspricht. „Ich habe so eine unbeschreibliche Wut“, sagt Sorg dann. Der Grund sei vor allem der frühere Geschäftsführer der SG, der „Methoden von vor 1989 anwende“. Bauingenieur Sorg hat selbst bei der Bahn im Stadions des Friedens mit angepackt, dazu hat seine Abteilung eigenes Geld in die Anlage gesteckt, bevor sie von MoGoNo vor die Tür gesetzt wurde.

Vom Verein aus Gohlis-Nord gab es dazu keinen Kommentar. Der Vorstandsvorsitzende Sascha Orban, sagte am Telefon, dass er nur schriftliche Fragen beantworten wolle. Einen zugesandten Fragenkatalog ließ er dann bis gestern unbeantwortet.

Speedskating Leipzig trainiert derweil abwechselnd auf verschiedenen Flächen in der Stadt. Jeweils am Freitag darf der Verein auch die Anlage des SC DHfK mitnutzen, was laut Brian Sorg aber Weitem nicht ausreicht. DHfK-Skating-Abteilungsleiter Andreas Körner sagt dazu, dass man Speedskating Leipzig so weit wie möglich unterstütze – auch beim Zwei-Pisten-Wettkampf in Leipzig und Halle, den die Speedskater Ende Juni organisieren. Auch habe der SC DHfK mit „viel Mühe versucht, beide Seiten zusammenzubringen“ - also die SG MoGoNo und Speedskating Leipzig. Vielleicht hilft der Urteilsspruch am 28. Mai dabei.

ANZEIGE: Kapuzenjacke inklusive Beflockung zum halben Preis! Der Deal of the week im SPORTBUZZER-Shop.