14 Monate nach Autounfall: Golf-Superstar Tiger Woods gibt beim Masters starkes Comeback

Golf-Superstar Tiger Woods hat 14 Monate nach seinem schweren Autounfall ein hervorragendes Comeback beim Masters in Augusta gefeiert. Der 46 Jahre alte Kalifornier beendete am Donnerstag seine erste Runde auf dem hügeligen Par-72-Kurs des Augusta National Golf Clubs mit 71 Schlägen. Tausende begeisterter Fans verfolgten den Auftritt des 15-maligen Major-Siegers auf der prachtvollen Anlage an der Magnolia Lane.

