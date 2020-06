15 Saisontore! 96-Stürmer Marvin Ducksch zieht an Füllkrug, Ya Konan und Bobic vorbei

Gesagt, getan. Beim 2:0 (1:0)-Heimsieg gegen den VfL Bochum schnürte der Torjäger einen Doppelpack und erhöhte sein Torekonto auf 15 Treffer. Eine solche Marke gelang noch nicht vielen Spielern bei 96. 14 Tore in einer Saison schafften unter anderem Fredi Bobic (2002/03), Didier Ya Konan (2010/11) und eben Füllkrug. Alle drei ließ Ducksch nun hinter sich - auch wenn er eine Klasse tiefer traf als das Trio.

Wenn Worten Taten folgen... Auf die Frage, ob er Respekt davor habe, die Saisontor-Bestmarke von Derbyheld Niclas Füllkrug (14 Tore, 2017/18) zu knacken, antwortete Marvin Ducksch im SPORT BUZZER-Interview trocken: "Das ist mir egal, welche Legende hier Rekorde geholt hat. Ich möchte die Marke nicht nur einstellen, sondern brechen. Dazu muss ich am besten zweimal treffen."

Ducksch dankt seinen Teamkollegen

Das macht die ungeheure Serie des schlaksigen Angreifers aber nicht weniger beeindruckend. In den letzten sechs Spielen der Saison traf er immer, insgesamt neunmal in neun Partien nach der Corona-Pause. "Die Jungs haben mir sehr dabei geholfen, dass ich mein Ziel, 15 Tore zu schießen, erreichen kann", reichte Ducksch Lob für seinen Doppelpack direkt an die Kollegen weiter.