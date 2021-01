"Dann sind wir alle mit dem Virus durch": Indians nehmen 15 positive Corona-Tests mit Galgenhumor

Die Spielpause der Hannover Indians geht in die Verlängerung. Der Eishockey-Oberligist sollte eigentlich am kommenden Freitag wieder ins Geschehen eingreifen. Der früheste Termin zur Wiederaufnahme wäre jedoch die Partie gegen Tilburg am 26. Januar. Grund sind weitere Testungen auf das Coronavirus.

Wegen 13 positiver Covid-Fälle befinden sich die Indians aktuell ohnehin überwiegend in Quarantäne. Alle anderen Personen aus Mannschaft sowie Trainer- und Betreuerteam, die bei den Testungen in der vergangenen Woche einen negativen Befund erhielten, mussten sich nun einem weiteren Test unterziehen. Ergebnis: Es gibt zwei weitere Positivfälle.