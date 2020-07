Nach 16 Jahren: Klublegende Timo Raum verlässt den TSV Barsinghausen

Herr Raum, wie schwer ist Ihnen der Abschied vom TSV gefallen?

Es war echt keine leichte Entscheidung. Der TSV Barsinghausen war immer schon mehr als nur ein Verein für mich. Ich habe da viel investiert, dafür aber auch viel bekommen. Mit einigen Jungs habe ich sehr lange zusammengespielt, wir wurden beste Kumpels. Doch hinten raus, nach unter anderem zwei Oberligaaufstiegen, ist das Team leider auseinandergebrochen, aus beruflichen oder privaten Gründen.

Wegen der Abgänge in den vergangenen zwei Jahren ist Ihr Team ja freiwillig in die Bezirksliga zurückgegangen, oder?

Genau. Letzten Sommer haben wir gesagt: Wir versuchen es nochmal, lasst uns das nicht abrupt beenden. Das Niveau in der Bezirksliga ist natürlich ganz anders als in der Oberliga, aber ich wollte es durchziehen. Seit Juni 2019 wohne ich in Hannover. Der Aufwand war groß. Man nimmt sich viel Zeit, kriegt aber nicht viel zurück. Da habe ich gemerkt: Es ist der richtige Moment, noch mal zu wechseln.

Und dann kam auch noch Corona dazwischen ...

Es ist echt schade, dass wir keinen richtigen Abschluss hatten. Bis kurz vor Saisonende war es in meinem Kopf noch fünfzig-fünfzig: Kann ich hier wirklich aufhören? Eigentlich will ich doch nur da spielen, wo ich mich heimisch und wohl fühle. Nachdem der Titel eingefahren war, teilte ich den Verantwortlichen meine Entscheidung mit. Im letzten Heimspiel wollte ich meinen Abschied feiern, am Mittwoch zuvor hieß es dann: Nichts geht mehr. Für mich war das ein emotionaler Tiefschlag.

Gibt es schon einen neuen Verein, bei dem es für Sie weitergeht?

Durch Corona ist die Suche schwierig. Zusammen mit meinem früheren Teamkollegen Yannick Schneider war ich schon zweimal beim TK Hannover beim Training. Das ist ein spannendes Projekt, der TKH macht einen kompletten Neuaufbau. Wir sind demnächst aber auch beim VfL Grasdorf zu Gast. Die Bezirksoberliga sollte es schon mindestens sein, das haben wir noch drin. Wo es dann definitiv hingeht, ist aber noch offen.