16. Muldentaler Städtelauf von Wurzen nach Grimma: Anmeldung läuft

Wie alles Legendäre unter der Sonne hat auch der Muldentaler Städtelauf eine eigene Hymne. Thomas Carl, selbst bekennender Jogger, schrieb das Lied vor fünf Jahren. Seitdem wird es vor jedem Rennen auf dem Wurzener Markt intoniert: „Frühlingsluft atmen und Spaß obendrein – Laufen kann nicht schöner sein!“ Die Komposition wurde zum Ohrwurm. Es heißt, mancher Läufer, dem das Lied nicht aus dem Kopf geht, trällere es sogar unterwegs – und riskiere damit sogar Seitenstechen.

Bevor Wurzens Oberbürgermeister Jörg Röglin am 5. April, Punkt 10 Uhr, den Startschuss abfeuert, kommt das Lied auch diesmal zur Aufführung, verspricht Chef-Organisator Uwe Rosenberg. Für die 16. Auflage des größten Volkssportlaufes der Region rechnet er einmal mehr mit annähernd 1000 Startern. Seit 1. Januar hätten sich bereits 350 Läufer gemeldet. Kein Wunder: Rechtzeitiges Buchen garantiert die geringsten Kosten.

Volkstümliche Startgebühren beim Städtelauf

Zahlt man im Januar pro Nase und Start noch 13 Euro, so sind es im Februar 15 und im März schon 17 Euro. Wer sich erst in der letzten Woche vor der Veranstaltung in die Läuferliste einschreibt, muss gar 20 Euro löhnen. Volkstümliche Preise seien den gut 20 Mitgliedern der veranstaltenden Laufgemeinschaft Hängebrücke wichtig. Mit Startgebühren, die etwa halb so hoch seien wie die vergleichbarer Läufe, wolle man möglichst viele Sportfreunde ansprechen.

Ohne die 100 Helfer wäre auch diesmal alles nichts, sagt Uwe Rosenberg. Er würdigt den Einsatz seiner Mitstreiter des TSV Einheit Grimma und vom SV Großbardau. Feuerwehren und Polizei sichern querende Straßen ab. Der Burkartshainer Sportverein um Peter Poppe, die Neichener Kameraden um Christian Pfaff, die Nerchauer Gymnastikfrauen um Elke Langer sowie Marcel Rosenberg und Kathrin Lehne betreuen die Versorgungspunkte.

100 Helfer an der Strecke des Städtelaufs

Neben Obst und Getränken fürs leibliche Wohl ist auch an kulturelle Erbauung gedacht: Die Burkartshainer Karnevalisten sowie die Schalmeienkapelle des Grimmaer Feuerwehrzuges laufen zu großer Form auf. Zur Siegerehrung werden auch Landrat Henry Graichen sowie die beiden Bürgermeister Matthias Berger (Grimma) und Stefan Müller (Trebsen) erwartet. Zehn Sonderbusse fahren zwischen 8.15 und 9.15 Uhr von Grimma direkt zum Markt nach Wurzen. Ein Bus, in den knapp 70 Teilnehmer passen, wird von Regionalbus Leipzig gesponsert.

Die von 8 bis 14 Uhr gesperrte Strecke von Wurzen nach Grimma ist 21,1 Kilometer lang. Rekordhalter ist Mike Poch aus Quedlinburg. Er lief die Distanz in einer Stunde und elf Minuten. Die Letzten brauchen dafür über drei Stunden. Andere kommen erst gar nicht an. Rosenberg: „Nie werde ich vergessen, wie eine Frau am Ziel auf mich zukam und ihren Mann, der noch dazu im Vorfeld einen Herzinfarkt hatte, als vermisst meldete. Das Besenauto war schon durch, und wir in heller Aufregung.“

Bilder vom 15. Muldentaler Städtelauf 2019 Der 15. Städtelauf geht über die Distanz von 21 Kilometern auf dem Muldentalbahnradweg von Wurzen nach Grimma. ©

Das DRK fuhr daraufhin den Weg ab und gabelte den gesuchten Läufer an der Spitzenfabrik auf. „Es ging ihm gut. Gott sei dank. Er hatte gerade Kaffee getrunken ...“ In dem Zusammenhang appellieren die Veranstalter an die Vernunft der Sportler – die Gesundheit stehe an erster Stelle. Wer etwa erkältet ist, sollte nicht starten. Sicher sei sicher. Im vorigen Jahr gab es bei über 900 Anmeldungen 800 Finisher: „Wer im Ziel ankommt, darf sich über eine Medaille freuen.“

Generalprobe für Leipzig-Marathon

Wie immer werden die Startunterlagen am Freitag und Sonnabend vorm Wettkampftag im PEP ausgegeben. In den Beuteln befinden sich Startnummer, Transponder und – solange der Vorrat reicht – ein Badehandtuch. Der Lauf gilt in der Szene als Generalprobe für den drei Wochen später stattfindenden Leipzig-Marathon. Er selbst sei noch lange nicht am Ziel, sagt Mister Städtelauf, Uwe Rosenberg: „Ich will die 20. Auflage voll machen. Dann wäre ich selbst 70.“ Meldungen unter www.muldentaler-staedtelauf.com