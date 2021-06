17:0! BSG Chemie Leipzig fährt Kantersieg gegen Zeitz ein

Doch vor der Statistikpflicht zu den schönen Dingen des Lebens. Für gleich mehrere Spieler gingen Kindheitsräume in Erfüllung. Da wären zunächst Ben (18)und Max (22) Keßler, die beiden Brüder aus Grimma. Max hatte sicherlich seinen Anteil daran, dass sein dreieinhalb Jahre jüngerer Bruder Ben nun auch nach Leutzsch kam. Beide kickten erstmals zusammen in einer Mannschaft, was im Nachwuchs aufgrund des Altersunterschiedes nie möglich war. Beide waren happy: „Ein echt geiles Gefühl, das habe ich nicht so schnell erwartet, dass das wahr wird“, strahlte Max, der nun in sein viertes Jahr bei der BSG geht. „Kann nicht jeder von sich behaupten, mal mit seinem Bruder in einer Mannschaft gespielt zu haben“, ließ sich Abwehrrecke Ben entlocken. Der andere Glückspilz heißt Steven Nietzold (19), spielt in Zeitz und war im Alter von zarten sieben Monaten erstmals im Alfred-Kunze-Sportpark zugegen.