1750 Sportler wollen sich beim Wasserstadt-Triathlon messen

Der Chef ist schon beim Aufbau mittendrin. „Du fährst jetzt zur Wunstorfer Straße und holst die Lieferung ab“, wies Peter Augath am Freitag einen der zahlreichen Helfer beim Wasserstadt-Triathlon an. Bei der Lieferung handelte es sich um Sponsorenbanner, die das Wettkampfzentrum am Sportplatz des TSV Limmer am Wochenende schmücken werden. Augath und sein Team von der Trimindous UG organisieren den Wettkampf im Westen Hannovers und den benachbarten Gemeinden bereits zum 13. Mal. Wir geben Ihnen die wichtigsten Informationen zu diesem Großereignis.

Wie viele Sportler erwarten die Organisatoren?

Augath rechnet mit 1750 Startern am Wochenende. Das sind etwa so viele Sportler wie 2017. Die Wiederholung des Rekordergebnisses aus dem Vorjahr (2200 Teilnehmer) verhinderte wohl eine unglückliche Terminkollision. Genau vor einer Woche fand der Maschsee-Triathlon statt. Diese Veranstaltung mit einem teilweise identischen Angebot wurde in den Vorjahren im Spätsommer angeboten, während der Wasserstadt-Triathlon seit seiner Premiere 2007 auf das erste Wochenende im Juni terminiert ist.

Wie viele Kilometer legen die Sportler zurück?

Der Wasserstadt-Triathlon hat eine sehr breite Angebotspalette – vom Sprintrennen (750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und 4,5 Kilometer Laufen) bis zur Ironman-Distanz (3,8/­180/­42,195). Außerdem wird Quadrathlon ausgetragen – mit Kanufahren. Die Wasserstadt-Distanz (1,9/­60/­10/­11 Kilometer Paddeln) wird als deutsche Meisterschaft ausgetragen.

Wo befindet sich der Wettkampfort?

Das Herzstück mit Start und Ziel sowie der Wechselzone ist beim Sportplatz des TSV Limmer. Geschwommen wird im Lindener Stichkanal, die Radfahrer fahren bis Stemmen. Deshalb sind Straßen in Hannover-Ahlem sowie Seelze, Barsinghausen und Gehrden zeitweise gesperrt, das betrifft auch die B 65 zwischen Stemmen und Ditterke. Die Laufstrecke führt Richtung Linden und Herrenhäuser Gärten. Hinweise zu Sperrungen und Umfahrungen gibt es zudem unter der Mobilnummer (01 78) 8 94 90 39.

Ist Prominenz am Start?

„Wir zahlen kein Antrittsgeld“, sagte Augath. Dennoch startet mit Marc Rink aus Wiesbaden ein namhafter Athlet auf der Mitteldistanz. Rink wurde beim City-Triathlon in Frankfurt Vierter.

Wie viele Helfer sind dabei?

Etwa 500 Männer und Frauen sind im Einsatz. Dazu kommen Polizisten und medizinisches Personal, außerdem regeln Üstra-Mitarbeiter den Stadtbahnverkehr am Wettkampfgelände.

Wie kommen Zuschauer zum Wettkampfort?

Am komfortabelsten geht es mit der Stadtbahnlinie 10 bis zur Station Brunnenstraße. Autofahrer können auf dem ehemaligen Conti-Parkplatz (Eingabe ins Navi: Wunstorfer Straße 130) parken.

Wann geht es los?

Die Sprints beginnen am Sonnabend um 15 Uhr. Die Langdistanz wird am Sonntag um 7 Uhr gestartet, die Mitteldistanz um 11.30 Uhr.