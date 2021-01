Erstmals seit 18 Jahren in den NFL-Playoffs: Die Cleveland Browns spielen gegen alle Widrigkeiten

Der eine oder andere Fan der Cleveland Browns wird sich am Sonntag wohl noch einmal die Augen reiben müssen, wenn das Team in den Playoffs der nordamerikanischen Footballliga NFL in der ersten Playoff-Runde gegen die Pittsburgh Steelers (Mo., 2.15 Uhr, DAZN und Pro Sieben) das Feld betritt. Zu absurd ist die Situation derzeit beim lange als schlechtestes Team der gesamten Liga verschrienen Browns. Zwar steht Cleveland erstmals seit 18 Jahren wieder in den Ausscheidungsrunden im Kampf um den Superbowl. Allerdings könnten die Vorzeichen für das Spiel kaum schlechter sein: Ein Coronavirus-Ausbruch hat in der gesamten Woche das gemeinsame Training der Mannschaft verhindert, das Gelände war komplett gesperrt. Mehrere Spieler werden am Sonntag nicht mitwirken dürfen, gleiches gilt für mehrere Trainer – darunter Chefcoach Kevin Stefanski. Das wichtigste Spiel der vergangenen 18 Jahre bestreiten die Browns also extrem geschwächt. Anzeige

Dabei war die bisherige Saison eine typische amerikanische Cinderella-Story. Noch 2017 erlitt die Mannschaft 16 Niederlagen in Serie und blieb ein Jahr ohne Sieg. Die Washington Post schrieb damals: "Das Einzige, worin die Browns gut sind, ist, schlecht zu sein." Über viele, viele Jahre war die einzige Frage unter den Fans, ob es wenigstens zum ersten Pick im alljährlichen NFL-Draft, der Talenteziehung im Frühjahr, reichen würde. Es wurden sogar Hollywoodfilme über die notorisch erfolglosen Browns gedreht.

Seit ein paar Jahren tut sich aber was in der Stadt am Eriesee im Nordosten der USA. Seit 2016 führt Paul De Podesta die Geschicke bei den Browns und setzt auf datenbasiertes Scouting. Inzwischen hat Quarterback Mayfield eine der besten Offensivreihen der Liga vor sich, zudem mit Kareem Hunt und Nick Chubb gleich zwei extrem starke Running Backs an seiner Seite. Da konnte sogar der verletzungsbedingte Ausfall von Starpassempfänger Odell Beckham Junior zu Beginn der Saison verkraftet werden. Erstmals seit 2007 hat Cleveland eine Saison mit einer Siegquote von über 50 Prozent abgeschlossen, beendete am vergangenen Wochenende die Saison auch dank eines 24:22-Erfolgs gegen die Steelers mit elf Siegen und fünf Niederlagen.

Corona-Ausbruch verhindert Browns-Training Vielleicht ist es aber Glück im Unglück, dass die Browns nun in der Wild-Card-Runde gegen den Gegner vom vergangenen Wochenende ran müssen. "Glücklicherweise haben wir gerade gegen die Steelers gespielt und uns intensiv auf deren Defense vorbereitet. Natürlich wird es bei ihnen einige Änderungen gegenüber dem letzten Spiel geben, aber im Grunde bleibt es die gleiche Defense", sagte Quarterback Mayfield, der seit gut einer Woche wie alle anderen Spieler nur virtuell trainieren konnte und seinen letzten Pass am vergangenen Sonntag warf.

Dass nun Cheftrainer Stefanski fehlen wird, ist ein harter Schlag, weil dieser – anders als im Fußball – normalerweise jeden einzelnen Spielzug beeinflusst. Er selbst versucht seine Rolle kleinzureden: "Ich denke, die Spieler verstehen, dass es nicht wirklich wichtig ist, wer der Cheftrainer am Sonntag ist. Die Jungs verstehen perfekt, wie wir spielen und wie wir gewinnen."