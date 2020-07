Nach 18 Jahren in einer Liga ist Schluss: Hannover 96 und der VfB Stuttgart im Wandel der Zeit

Seit dem Aufstieg in der Saison 2001/02 sind 96 und der VfB ununterbrochen in der gleichen Spielklasse am Ball gewesen. Stieg der eine ab, ging der andere mit runter. Ging der eine wieder hoch, tat es ihm der andere gleich.

Mit dem Aufstieg des VfB Stuttgart in der Saison 2019/20 endet die Spätzle-Maschsee-Connection jetzt. Beide Teams spielten in dieser Zeit insgesamt 36 Mal gegeneinander. Neun Spiele gewann 96, elf Partien endeten Unentschieden und 16 Mal siegten die Stuttgarter. Den ersten Sieg für 96 gab es erst im zwölften Duell. Am 6. Oktober 2007 gewannen die Roten mit 2:0 gegen den VfB.