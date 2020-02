Emotionen, Rekorde und Autogrammstunde beim 18. Schüler-Hallen-Sportfest

Leipzig. Eine besondere Atmosphäre herrschte am Sonnabend in der Arena Leipzig. Alle paar Minuten hallte ein Startschuss und lauter Applaus durch die sonst ruhige Halle. Stolze Eltern und Trainer gratulierten ihren Nachwuchsathleten oder mussten deren Tränen trocknen. Begeisterte Kinder nahmen ihre verdienten Medaillen entgegen, feierten die Erfolge ihrer Trainingspartner und tauschten sich mit der Konkurrenz aus. Über 1100 Kinder und Jugendliche hatten am Sonnabend beim 18. MITGAS-Schüler-Hallensportfest teilgenommen, sich mit dem Nachwuchs aus den deutschen und teilweise internationalen Vereinen gemessen und vor allem jede Menge Spaß am Sport gehabt. Besonders fröhlich waren selbstverständlich die kleinen Athleten, die in ihren Altersklassen auf dem Treppchen landeten und eine Medaille nach Hause nehmen durften. Eine besondere Ehre vor zeitweise gut gefüllten Rängen in der Arena Leipzig.

DURCHKLICKEN: Die Eindrücke von einem gelungenen Sportfest Über 1100 Kinder und Jugendliche hatten an dem Schüler-Hallen-Sportfest teilgenommen und sichtlich Spaß am sportlichen Wettkampf. © Christian Modla

Anzeige

Dass eine Medaille in der Jugend aber nicht alles bedeutet, verriet den Nachwuchsathleten Robert Farken. Der Deutsche Hallenmeister auf 800 Metern hatte in seiner Jugend selbst kaum große Erfolge feiern können. „Ich kann mich eigentlich nur an eine Medaille als Kind erinnern“, verrät der Profisportler vom SC DHfK. In zwei Wochen wird der 22-Jährige in der Arena selber wieder an den Start gehen. Farken ist motiviert: „Ich will den Titel in meiner Heimatstadt natürlich verteidigen – danach geht der Blick dann Richtung Tokio.“ Über das Hallenmikrofon gibt er einen wichtigen Ratschlag an alle Kinder, die bei dem Meeting leer ausgegangen waren: „Man braucht vor allem Ausdauer. Es wird immer Höhen und Tiefen geben, aber ihr dürft nicht aufgeben.“ Hat der Leipziger auch nicht, und auch deshalb inzwischen mehrere Meistertitel geholt.

Eric Tiedge lief persönliche Bestzeit

Die Kinder der Bambini-Staffel konnten diesen Ratschlag für den Moment ignorieren. Hier traten knapp 60 Kindergartenkinder inklusive des jüngsten Leichtathletik-Nachwuchs des Veranstalters MoGoNo (Motor Gohlis Nord Leipzig e.V.) gegeneinander – oder eher miteinander – an. In sechs Mannschaften ging es in Staffeln für jedes Kind etwa 20 Meter hin und wieder zurück. Am Ende gewannen natürlich alle und wurden mit den wohlverdienten Medaillen belohnt. Eine goldene Medaille nahm am Sonnabend auch Eric Tiedge entgegen. Der 11-Jährige vom Sportclub Magdeburg trat bei dem Hallensportfest auf den 800 Metern an und setzte sich mit einer persönlichen Bestzeit von 2:36.28 Minuten durch. Für Eric aber nur der Anfang. „Mein Kumpel hat in der M12 vorhin 2:26 geschafft. Das ist jetzt mein neues Ziel“, verrät er. Irgendwann möchte er sich mit den ganz großen der Szene messen und in die Fußstapfen von Robert Farken treten, der als ehemaliger MoGoNo-Läufer seine Karriere auch in der Arena Leipzig bei dem Hallensportfest begonnen hatte. Die richtige Einstellung hat der Fünftklässler vom Sportgymnasium Magdeburg ganz sicher. Neben der Schule geht er vier Mal die Woche zum Training und will sich am besten noch in diesem Jahr um zehn Sekunden verbessern.

Nur eine Sekunde hat hingegen Nadine Stricker von MoGoNo gefehlt. Die 24-Jährige wollte die Veranstaltung nutzen und sich für die Deutschen Hallenmeisterschaften auf den 800 Metern qualifizieren. Die Norm von 2:13.0 Minuten hat sie nur denkbar knapp verfehlt, dennoch einen neuen Rekord bei dem Hallensportfest aufgestellt. Noch keine Frau hatte hier eine so gute Zeit geschafft.

85 Kampfrichter mussten Weiten und Zeiten messen

Kein Trost für Stricker. „Ich wollte unbedingt die Norm schaffen, da ist der Rekord jetzt Nebensache“, sagt sie ehrlich. Für die ersten 400 Meter hatte sie eine MoGoNo-Sprinterin aus Leipzig als Tempomacherin – danach war sie einsam an der Spitze. Konkurrenz, die Stricker hätte pushen können, gab es keine mehr. „Das ist leider immer so. In Sachsen gibt es fast keine Damen, die aktuell auf die Norm laufen. Ich wünschte, dass ich männliche Tempomacher haben dürfte – aber das ist verboten“, kritisiert die studierte Architektin. Sie hatte sich nach einer Erkrankung und starkem Eisenmangel im letzten Jahr zurückgekämpft, fühlt sich nach erfolgreicher Behandlung wieder in Bestform. Am 12. Februar hat Stricker in Frankfurt bei den Deutschen Hochschulmeisterschaften erneut die Chance, sich zu qualifizieren und wird alles geben. Die Daumen drückt dann sicherlich auch ihr Trainer Tasso Hanke. Der Organisator des 18. MITGAS-Schüler-Hallensportfest hatte am Sonnabend viel zu tun, sich für den wichtigen Lauf von Stricker natürlich trotzdem Zeit genommen. Er ärgerte sich auch über den fehlenden Wettbewerb an der Spitze, freute sich aber über das erfolgreiche Event. Knapp 85 Kampfrichter und über 50 weitere Vereinsmitglieder hatten ihm vor Ort geholfen und einen großartigen Sporttag für über 1100 Kinder und Jugendliche geschaffen.