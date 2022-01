KSC siegt dank Elfmeter: 1860 München als letzter Drittligist ausgeschieden 

Der Karlsruher SC hat zum ersten Mal seit 25 Jahren das Viertelfinale des DFB-Pokals erreicht. Der Zweitliga-Zehnte gewann in der Runde der letzten 16 Mannschaften 1:0 (0:0) bei 1860 München und beförderte damit den letzten verbliebenen Drittligisten aus dem Wettbewerb.

Marvin Wanitzek sorgte mit einem verwandelten Handelfmeter in der 69. Minute für das einzige Tor der im Stadion an der Grünwalder Straße. Die Münchner können sich nach dem Cup-Aus nun vollständig auf eine Aufholjagd in der 3. Liga konzentrieren.