Remis zum Drittliga-Auftakt: 1860 München verpasst Sieg gegen Münster

Remis zum Auftakt: Der mit großen Ambitionen in die neue Drittliga-Saison gestartete Ex-Bundesligist TSV 1860 München ist im hitzigen Heimspiel gegen Preußen Münster nicht über ein 1:1 (0:1) hinausgekommen. Die Gastgeber aus München waren sogar durch einen Treffer des Münsteraners Julian Schauerte (32. Minute) in Rückstand geraten. Dank Philipp Steinhart erreichte 1860 München per Elfmeter-Treffer in der 51. Minute schließlich noch ein Unentschieden. In der Nachspielzeit vergab 1860-Stürmer Sascha Mölders noch die große Chance zum Siegtreffer.