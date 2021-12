1860 München wirft Kapitän Sascha Mölders aus dem Kader - Stürmer reagiert "schockiert"

Drittligist TSV 1860 München hat mit sofortiger Wirkung seinen Kapitän Sascha Mölders aus dem Kader geworfen. Der Verein begründete die Entscheidung am Montag in einer Mitteilung auf seiner Internetseite mit "einer fortlaufenden Analyse der vergangenen Wochen". Deswegen hätten die sportliche Leitung in Abstimmung mit beiden Gesellschaftern entschieden, "dass Sascha Mölders bis auf Weiteres nicht im Kader des TSV 1860 München stehen wird". Trainer der Blau-Weißen ist Michael Köllner.

