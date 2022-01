Bestätigt: Ex-München-Stürmer Sascha Mölders wird spielender Co-Trainer in Großaspach

Der frühere Bundesliga-Fußballer Sascha Mölders wird spielender Co-Trainer in der Regionalliga. Die SG Sonnenhof Großaspach verkündete am Freitag die Verpflichtung des 36-Jährigen. Neuer Chefcoach bei den Schwaben wird Hans-Jürgen Boysen. Das Duo erhielt Verträge bis Saisonende, soll am kommenden Montag sein erstes Training leiten und den Klub in der Liga halten.

Anzeige