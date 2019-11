Nachfolger von Daniel Bierofka: Ex-Nürnberger Michael Köllner wird neuer Trainer bei 1860 München

Der ehemalige „Club“-Coach Michael Köllner wird neuer Trainer beim Drittligisten TSV 1860 München. Die Verpflichtung des 49-Jährigen gaben die „Löwen“ am Samstag bekannt. An diesem Dienstag leitet Köllner erstmals das Training und tritt die Nachfolge des vor wenigen Tagen zurückgetretenen Daniel Bierfoka an. Unter Interimstrainer Oliver Beer glückte den Münchnern am Samstag durch ein Tor von Stefan Lex ein 1:0 beim Halleschen FC.