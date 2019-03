Bei Bayer Leverkusen schossen die Spekulationen über mögliche Abgänge während der Länderspielpause ins Kraut. Laut SPORT BILD will Bayern München spätestens 2020 rund 100 Mio. Euro für Nationalspieler Kai Havertz zahlen. Wie der Kicker am Donnerstag berichtet, ist Linksverteidiger Wendell im Visier der AS Rom. Der italienische Hauptstadtklub will rund 20 Mio. Euro für den 25-Jährigen zahlen. Wendell fehlt den Leverkusenern gesperrt. Keine leichte Situation also für Bayer-Coach Peter Bosz (55), der mit dem Team das letzte Heimspiel vor der Länderspielpause gegen Werder Bremen mit 1:3 verlor. ,,Es wird ein sehr interessantes Spiel gegen einen Trainer, der eine interessante Spielweise hat", erklärte der Niederländer am Donnerstag in Leverkusen, ,,er lässt in jedem Spiel rotieren." Das muss Nagelsmann dieses Mal auch. Nico Schulz, Matchwinner für Deutschland beim 3:2 in der EM-Qualifikation in Amsterdam gegen Holland, ist für diese Partie gesperrt. Adam Szalai und Andrej Kramaric kamen angeschlagen vom EM-Quali-Spiel Ungarn gegen Vize-Weltmeister Kroatien (2:1) zurück.