Der 1. FC Nürnberg darf nach den Samstagsspielen und der Niederlage von Abstiegs-Konkurrent VfB Stuttgart bei Borussia Dortmund wieder hoffen. In der Partie 1899 Hoffenheim gegen 1. FC Nürnberg am Sonntag (15.30 Uhr / live im SPORTBUZZER-Ticker ) ist dabei natürlich ein Auswärtssieg die Voraussetzung für die Mannschaft von Interimstrainer Boris Schommers (40).

Der Leverkusener lebt den Optimismus, den der Club brauchen wird, vor: ,,Ich traue uns einen positiven Lauf zu", erklärte Schommers in einem Kicker-Interview (Donnerstagsausgabe), ,,das und wie die Mannschaft unverändert lebt, macht mir trotz des Rückstands von sechs Punkten auf den Relegationsplatz Hoffnung." Schommers: ,,Ich bin davon überzeugt, dass wir uns bald belohnen werden." Einziger Achtungserfolg unter der Regie von Schommers: Ein einziger Sieg in fünf Partien in Sinsheim nährt diesen Funken Hoffnung bei den Franken, die ohne den gesperrten Matheus Pereira auskommen müssen.Tim Leibold und Virgil Misidjan droht eine Gelbsperre.

1899 Hoffenheim musste in der Vorwoche bei Eintracht Frankfurt (2:3) den Knock-out in der sechsten Minute der Nachspielzeit hinnehmen. Es bleibt abzuwarten, wie die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann (31) diesen Rückschlag auf dem Weg in die internationalen Ränge verkraftet. Nico Schulz und Kevin Vogt könnte es in Sachen Gelbsperre treffen, so sie denn einen Karton von Schiedsrichter Christian Dingert sehen würden. ,,Wir müssen uns stabilisieren, was die Ergebnisse angeht", fordert Nagelsmann, ,,wir haben ganz gut gespielt, aber die Ergebnisse haben nicht gestimmt."