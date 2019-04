Eigentlich kann man bei Hertha BSC froh sein, wenn Julian Nagelsmann im Sommer nicht mehr Trainer der TSG Hoffenheim ist. Warum? Unter der Regie des künftigen Leipzig-Coachs gelang den Berlinern gegen die Kraichgauern in sechs Versuchen noch kein Sieg. Die Partie 1899 Hoffenheim gegen Hertha BSC am Sonntag (13.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) kann diese Bilanz nur noch unwesentlich verbessern.

1899 Hoffenheim gegen Hertha BSC - das ist nicht nur das Duell der kleinsten gegen die größte Bundesliga-Stadt, es ist auch das Duell zweier Remis-Könige. In den letzten drei Spielen gab es jeweils eine Punkteteilung, zuletzt beim spektakulären 3:3 im November 2018 in Berlin. Dabei verspielte die TSG eine 2:0 und 3:1-Führung. Die Kraichgauer kommen mit zwei Siegen und acht Toren in diese Partie gerauscht, Hertha musste zuletzt beim 1:2 gegen Fortuna Düsseldorf den nächsten Rückschlag hinnehmen. Aufgrund des Ausfalls von Ondrej Duda (Sperre) wird Salomon Kalou bei den Berlinern wohl auf die Zehner-Position rücken. ,,Er kann das, diese Rolle macht ihm Spaß", sagt Hertha-Coach Pal Dardai, der auf mehreren Positionen umstellen muss. Neben dem weiterhin gesperrten Stürmerstar Vedad Ibisevic fehlen ihm in Sinsheim auch Marko Grujic, Fabian Lustenberger und Arne Maier. Sehen Davie Selke bzw. Niklas Stark Gelb, wären sie im nächsten Heimspiel gegen Hannover 96 ebenfalls nicht dabei.

1899 Hoffenheim müsste im Falle einer Verwarnung Stefan Posch oder Kevin Vogt im nächsten Spiel auf Schalke ersetzen. Die Gastgeber haben nach Wolfsburgs 0:2 am Samstag bei RB Leipzig die Chance, mit einem Sieg noch einmal richtig ins Rennen um die Europa-League-Ränge einzugreifen. ,,Ich bin gespannt, was sich Hertha BSC ob seiner Personalnot ausdenkt", sagte Julian Nagelsmann vor dem Spiel, ,,aber unser Matchplan lässt uns Spielräume und wir haben auch Plan B und C."

