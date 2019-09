Das Baden-Derby steht an! Die Partie 1899 Hoffenheim gegen den SC Freiburg am Sonntag (15.30 Uhr, live im SPORT BUZZER-Ticker ) wird beiden Trainer eine wichtige Standortbestimmung sein. Beide Teams traten vor der Länderspiel-Pause auf der Stelle.

Freiburg wurde nach dem tollen Start mit Siegen gegen Mainz 05 (3:0) und in Paderborn (3:0) jäh gestoppt und kassierte eine überraschende Heimniederlage gegen Aufsteiger 1. FC Köln (1:2). Die Hoffenheimer konnten in Leverkusen beim 0:0 immerhin den ersten Auswärtspunkt dieser Saison buchen. Für die Fans in der PreZero Arena gilt: 1899 gegen Freiburg - das ist ein Spiel mit Tor-Garantie. Beide Mannschaften, ohnehin mit viel Offensivgeist, schossen in den letzten zwölf Spielen 49 Tore. In dieser Begegnung blieb noch nie ein Kontrahent ohne eigenen Treffer.