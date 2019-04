Es ist nach RB Leipzig gegen den VfL Wolfsburg erneut ein Spiel, in dem wir zwei Trainer auf Abschiedstour sehen. In der Partie 1899 Hoffenheim gegen VfL Wolfsburg am Sonntag (15.30 Uhr; live im SPORT BUZZER-Ticker ) stehen sich Julian Nagelsmann auf Hoffenheimer und Bruno Labbadia auf Wolfsburger Seite zum vorerst letzten Mal gegenüber. Beide Trainer können ihr Team noch in den Europapokal führen.

Hoffenheim hat es nach dem 0:1 von Borussia Mönchengladbach beim VfB Stuttgart am Samstagabend in der Hand, sich auf Platz fünf vorzuarbeiten und den Druck auf Eintracht Frankfurt (54 Punkte) auf Rang vier zu erhöhen. Die Wolfsburger würden mit einem Auswärtserfolg zumindest im Rennen um Platz sieben bleiben und Werder Bremen verdrängen. ,,Nach unserem 1:1 in Stuttgart hatten wir das Ziel Champions-League-Platz eigentlich schon abgeschrieben", sagt Hoffenheims zweifacher Torschütze Nadiem Amiri aus dem Schalke-Spiel (5:2) in einem Kicker-Interview (Donnerstags-Ausgabe), ,,aber das kennt man ja von uns, dass wir am Ende der Saison aufdrehen." Und wie: Der 5:2-Kantersieg auf Schalke war der vierte Sieg in Folge für die Kraichgauer. ,,Platz vier", glaubt der 22-Jährige, ,,wäre für den ganzen Verein ein geiles Erlebnis und wir würden uns einmal mehr in die Geschichtsbücher eintragen. Nach der Qualifikation gegen Liverpool noch zwei Mal in Folge die Königsklasse zu erreichen, das wäre ein Traum."