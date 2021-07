19:15! Wolfsburg Blackbirds starten mit Sieg in neue Baseball-Saison

Saison-Auftakt nach Maß für die Verbandsliga-Baseballer der Blackbirds. Bei der SG Hevensen/Alfeld bejubelten die Wolfsburger einen 19:15-Sieg. Nachdem in der vergangenen Spielzeit Double-Header (Doppel-Spieltage) gespielt wurden, gibt es in dieser Spielzeit nur Einzelspiele. Aber auch das eine Duell war am Wochenende knackig: Bei brütender Hitze ging es über die vollen neun Innings.

Durch cleveres Base-Running erzielte Walter Schauer den ersten Punkt der Saison für die Blackbirds, die im Anschluss aber 1:3 hinten lagen. Doch das sorgte bei der Offensive der Wolfsburger für einen Hallo-Wach-Effekt. Im zweiten Inning erzielten die Blackbirds satte zwölf (!) Runs. Zwar kam die SG durch gutes Hitting noch mal ran und machte die Partie doch noch spannend, aber die Gäste blieben cool und wussten stets zu kontern. Besonders beeindruckend: Pitcher Leo Puello spielte über alle neun Innings und machte ein gutes Spiel.