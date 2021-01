19. Mitgas-Schüler-Hallensportfest in Leipzig muss abgesagt werden

Leipzig. Nun ist es amtlich: Das Mitte Februar geplante Mitgas-Schüler-Hallensportfest der Leichtathleten fällt der Pandemie zum Opfer. Das gab die SG MoGoNo Leipzig als Ausrichter bekannt. Noch im September waren alle Beteiligten sehr hoffnungsvoll, das die 19. Ausgabe unter Auflagen durchgeführt werden kann. Unter Einhaltung der vorhandenen Hygienekonzepte der Arena Leipzig und des Ausrichters hätte diese Veranstaltung für den Leichtathletiknachwuchs stattfinden können. Auch waren im Oktober die Infektionszahlen in Sachsen noch so, dass man hätte eine Veranstaltung durchführen können. Auch von Seiten der Sponsoren gab es noch großes Interesse.

„Jetzt hat sich die Situation leider so entwickelt, dass es mit den neuen Einschränkungen in der Corona-Pandemie und dem neuerlichen verlängerten Lockdown nicht mehr vereinbaren lässt, eine solche Veranstaltung durchzuführen“, heißt es in einer Mitteilung. „Wir bedauern diese Entscheidung sehr, sind aber natürlich auch an dem schnellen Ende dieser Pandemie und den Einschränkungen interessiert, und hoffen das es bald wieder zu einem geregelten Sporttreiben kommen kann.“