Zum ersten Mal seit 1986: Kanada qualifiziert sich mit Sieg gegen Jamaika für die WM

Der 20. Teilnehmer an der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar (21. November bis 18. Dezember) ist fix: Kanada hat sich am Sonntagabend zum zweiten Mal in der Verbandsgeschichte nach 1986 für die WM qualifiziert. Der Mannschaft des englischen Trainers John Herdman genügte ein 4:0 (2:0)-Heimsieg in Toronto gegen Jamaika am vorletzten Spieltag der nordamerikanischen Qualifikationsrunde, um sich das Ticket für das anstehende Turnier vorzeitig zu sichern. Cyle Larin (Besiktas Istanbul/13. Minute) und Tajon Buchanan (Club Brügge/44.), David Hoilett (82./FC Reading) und Adrian Mariappa (90., Eigentor) erzielten die Treffer im für die kanadische Nationalmannschaft historischen Spiel gegen die "Reggae Boys".

Anzeige