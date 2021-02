199 Vereine bereits dabei: „Amateursport in Sachsen“ fordert Perspektive im Corona-Lockdown

Leipzig. Dem Amateursport in Sachsen steht das Wasser bis zum Hals. Tausende Vereinsmitglieder haben sich über den Winter abgemeldet und zahlreiche Sponsoren die Zusammenarbeit beendet. Wenige Tage vor der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz bleibt die Zukunft der betroffenen Vereine dennoch ungewiss. Wie groß die Sorgen der Amateur-Klubs sind, untermauert der Zuwachs einer neuen Initiative. Seit Anfang dieser Woche haben sich unter dem Namen „Amateursport in Sachsen“ zahlreiche Vereine aus Chemnitz, Dresden, Leipzig und vielen anderen Städten zusammengetan und fordern eine Perspektive. „Wir sind inzwischen 199 Vereine und über 30.000 Mitglieder stark. Einen solchen Zuspruch haben wir in der Form nicht erwartet. Das zeigt aber, wie groß das Bedürfnis und wie wichtig dieses Thema ist“, so Oliver Herber am Freitag, der die Initiative als Geschäftsführer des VfL Pirna-Copitz 07 erst vor wenigen Tagen gestartet hat.

