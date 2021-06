Vor 25 Jahren: Möllers Schuss ins EM-Glück gegen England - Elfmeter-Helden erinnern sich

Jeder Fußballfan in Europa kennt diesen Song und die berühmten Textzeilen der "Three Lions", den die britischen Comedians David Baddiel und Frank Skinner zur EM 1996 komponierten: "Thirty years of hurt – never stopped me dreaming." 30 Jahre des Schmerzes haben die Engländer nach dem Gewinn ihres einzigen WM-Titels gegen Deutschland 1966 nicht aufhören lassen von einer weiteren großen Trophäe zu träumen – doch bei der Europameisterschaft im eigenen Land machte ihnen ausgerechnet die DFB-Elf im Halbfinale einen Strich durch die Rechnung. Anzeige

An diesem Samstag vor 25 Jahren jubelte Andreas Möller nach seinem verwandelten Elfmeter zum 6:5-Sieg in der Pose von Englands Liebling Paul Gascoigne: Brust raus, Hände in die Hüften, das rechte Bein über das linke gependelt. Es war die maximale Provokation des deutschen Kapitäns – und der Anfang eines weiteren Vierteljahrhunderts voller Schmerzen für die stolzen Briten. Es folgten weitere Niederlagen gegen den Erzfeind, unter anderem beim Abschied vom alten Wembley-Stadion 2000 (0:1) und im WM-Achtelfinale 2010 (1:4). Möller erinnerte sich vor einigen Jahren gegenüber dem SPORTBUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), so an seinen Jubel: "Es war ein Ausdruck voller Stärke und Stolz. In England, in Wembley, auch noch als Kapitän, da kam vieles zusammen. Seht her, wir haben gewonnen, ich habe das Tor geschossen. Ich habe es für alle Deutschen gemacht."





Elfmeter-Gegner von damals: Köpke freut sich auf Southgate Bevor jedoch der finale Schütze jubeln durfte, hatte Andreas Köpke den Elfmeter von Gareth Southgate pariert. Der heutige DFB-Torwarttrainer erinnert sich gegenüber dem SPORTBUZZER genau an die dramatischen Szenen vor fast 80 000 aufgeladenen Zuschauern: "Natürlich waren wir auf ein mögliches Elfmeterschießen vorbereitet und ich habe im Vorfeld mit dem damaligen Torwarttrainer Sepp Maier die potenziellen Schützen der Engländer analysiert. Wenn es dann so weit ist und das Spiel ins Elfmeterschießen geht, ist man sich als Torwart seiner Schlüsselrolle und Verantwortung bewusst. Deshalb war ich hoch konzentriert und wie im Tunnel", so der 59-fache Nationalspieler. "Die ersten fünf Elfmeter der Engländer waren super geschossen, der sechste von Southgate war dann der erste unplatzierte und ich konnte ihn parieren. Dann verwandelte Andy Möller den entscheidenden Elfmeter und der Jubel und die Erleichterung waren unbeschreiblich." Wenn es am Dienstag im EM-Achtelfinale in London erneut zum Klassiker zwischen Deutschland und England kommt, wird ausgerechnet Southgate auf der Bank der "Three Lions" sitzen. Köpke: "Ich finde es eine sehr schöne Geschichte, dass Gareth Southgate nun so eine großartige Trainerkarriere hinlegt. Und ich freue mich sehr auf das Wiedersehen mit ihm in Wembley." Ob Southgate das auch so sieht?