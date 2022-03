2:0-Auswärtssieg in Bautzen – Chemie Leipzig steht im Halbfinale des Sachsenpokals

Das Führungstor ließ Steine plumpsen

Das wichtige Führungstor vor 1005 Zuschauern auf der Müllerwiese gelang den Chemikern in der 57. Minute unmittelbar nach einer Großchance der Gastgeber. Nach einem schnellen Abschlag von Keeper Benjamin Bellot landete der Ball bei Anton Kanther, der von Halbrechts nach innen flankte. Die anschließende Direktablage von Florian Kirstein landete beim freistehenden Timo Mauer, der den Ball kompromisslos in die Maschen wuchtete. Dann drehte der 24-Jährige jubelnd ab – sein Weg führte ihn direkt in die Arme von Trainer Miro Jagatic, dem ebenso ein Stein vom Herzen fiel wie den mitgereisten gut 500 Chemiefans, die 90 Minuten lang sangen und feierten. Kurz vor Schluss bejubelten sie das 2:0 durch den eingewechselten Philipp Wendt (89. min), der einen Konter eiskalt verwertete.

DURCHSCROLLEN: Das sagen Spieler, Trainer und Funktionäre Trainer Miroslav Jagatic von Chemie Leipzig: „Wir hatten uns sehr gut vorbereitet und den Gegner genau analysiert. Daher waren wir verärgert, dass es in der ersten Hälfte kein gutes Spiel von uns war, da haben wir’s zu kompliziert gemacht. Bautzen hat super dagegen gehalten. In der zweiten Halbzeit haben wir das Spiel auf unsere Seite gezogen und unseren typischen Teamspirit gezeigt.“ ©

Mit dem Treffer von Mauer wurde die Tempo-Verschärfung der nun aggressiver wirkenden Leipziger nach Wiederbeginn belohnt. In der ersten Hälfte war erwartungsgemäß kein Klassenunterschied zu erkennen. Chemie spielte fast mit der identischen Elf wie beim 0:0 vor Wochenfrist in Rathenow – nur Kirstein wirbelte in der Offensive für Osmanoski. Die Leutzscher bestimmten das Spiel, doch Großchancen waren knapp eine Stunde lang Mangelware, weil meist der finale Pass nicht ankam. Am gefährlichsten waren die Gäste bei Standards, vor allem die Eckbälle von Dennis Mast sorgten für Alarm im Budissa-Strafraum. Doch bei langen Pässen war Bautzens Keeper Zoul stets einen Tick schneller am Ball als Mauer, Kanther und Co.

Das Halbfinale wird Sonntag ausgelost

Auf der Gegenseite musste Bellot stets wachsam sein, denn die Bautzener tauchten einige Male gefährlich vor dem Chemie-Tor auf. Dies war auch in der letzten halben Stunde der Fall, als Budissa nichts mehr zu verlieren hatte und alles auf eine Karte setzte. Letztlich setzte sich Chemie wie 2018 im Viertelfinale in Bautzen durch – damals führte der Weg die Leutzscher bis zum Landespokal-Triumph und in den DFB-Pokal.

Der Halbfinalgegner der Grün-Weißen wird bereits am Sonntag gegen 16.50 Uhr in der Halbzeitpause der Partie Bischofswerda gegen Chemnitzer FC ausgelost. Favorit auf den „Pott“ ist der Drittligist FSV Zwickau, der jedoch erst noch sein Viertelfinale bei den Kickers Markkleeberg spielen muss.