2:0 bei der SVG! MTV Gifhorn geht mit drei weiteren Punkten in die Corona-Pause

Die Gifhorner wussten um Göttingens Konterspiel, "die SVG hat vorn schnelle Spieler, gute Fußballer", so Gifhorns Coach Michael Spies. Durch ein Tor von Erik Weinhauer kurz vor der Pause ging der MTV mit der Führung in die Kabine - "aber wir hätten auch mit 0:1 hinten liegen können, das Spiel stand auf der Kippe", berichtete Spies. "Wir haben ein paar Chancen zu viel zugelassen."

Im zweiten Durchgang änderte sich das, "wir hatten den Gegner gut im Griff", so Spies. Aber: Der MTV betrieb Chancenwucher, hätte die Partie bereits entscheiden können. "Doch wir machen die Tore nicht, obwohl wir Riesenchancen haben, verpassen das 2:0 und 3:0. Dann wäre das Spiel vorbei gewesen", monierte Spies. So tauchte Lasse Denker zweimal allein vorm Tor auf, brachte den Ball aber nicht im Netz unter.

Zum Ende hin musste der MTV deshalb zittern: Göttingen warf alles nach vorn, "es wurde noch mal eng. Wir bekommen einen Kopfball an die Latte, einen Schuss an den Pfosten, da brannte die Hütte wieder", so Spies. Der MTV hielt allerdings stand, der kurz vor Schluss eingewechselte Stephan Wolf nutzte eine Konter-Chance in der Nachspielzeit, um den Endstand herzustellen.

"Es war ein umkämpftes Spiel mit einem etwas glücklichen Sieger", räumte Spies anschließend ein. "Aber wir hatten auch schon oft genug Pech. Wir stehen über dem Strich, das ist das Positive", freute sich der MTV-Trainer.

MTV: Krull - Moreno Silva, Kemnitz, Upmann, Hashagen - Igbinoba, Petry (70. Kolmer) - Denker (87. F. Schröder), Weinhauer, Martinowski - C. Schröder (86. Wolf).

Tor: 0:1 (40.) Weinhauer, 0:2 (90.+2) Wolf.