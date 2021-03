2:0-Coup! IceFighters Leipzig bezwingen Tabellenführer aus Hannover

Die IceFighters ließen sich einschnüren von den Scorpions, viele Stockfehler und Abstimmungsfehler verhalfen zusätzlich den Stacheltieren zum dominaten Auftritt. Ein Eiskämpfer dagegen war der Beste und legte Cheftrainer Sven Gerike seine Bewerbung für mehr Einsätze auf den Tisch. Mit starken Paraden hielt Eric Hoffmann seinen Kasten sauber. Zuletzt durfte der Schlussmann in den vergangenen sieben Spielen nur eine Partie spielen. Erst gegen Ende des Auftaktdrittels gab es erste zaghafte Versuche in Richtung des Gehäuses von Brett Jaeger. Die Zuschauer am Bildschirm sahen in den ausgeliehenen Hintertorkameras, die aus Mellendorf vom Medienteam für das Spiel extra als Highlight mit gebracht worden sind, weiterhin keine Tore.