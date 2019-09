2:0 gegen Lichtenberg: BSG Chemie Leipzig holt ersten Saisonsieg

Verteiltes Spiel zu Beginn, die ersten Chancen verzeichneten die Berliner. Ein Kopfball von Owczarek strich knapp am Tor vorbei (10.). Das Tor der Gastgeber geriet in der Folge noch ein paar Mal mehr halbherzig in Gefahr. Doch die Gastgeber zeigten sich entschlossen. die 1:4-Heimpleite vom Mittwoch auszuwetzen, und zogen das Tempo an. Burys Freistoß (12.) strich noch vorbei, Schmidts Schuss in der 17. Minute zischte hauchzart am langen Pfosten vorbei. Eine Minute später hätte es fast geklappt, als ein Eckball durch Freund und Feind hindurchflutschte und Kapitän Karau nur knapp verpasste. In der 24. Minute klingelte es dann endlich: der Tscheche Petracek traf nach Flanke von Schmidt zum 1:0.