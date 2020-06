2:0-Vorsprung verspielt: RB Leipzig blamiert sich gegen Düsseldorf

Leipzig. Schwere Geburt, hübsches Baby: RB Leipzig quält sich und die RB-Fans mit einer desaströsen ersten Halbzeit gegen Düsseldorf, steigert sich (keine Kunst) und qualifiziert sich mit einem 2:1:Sieg für die Champions League. Dieser Einstieg in den Text entsprach bis in die Nachspielzeit den Tatsachen. Dann kassierte RB den 2:2-Ausgleich in Schülermannschaft-Manier und muss wieder bangen um die Königsklasse. Die wunderschönen Tore für RB schossen Kevin Kampl (60.) und Timo Werner (63.). Für Düsseldorf traf Steven Skrzybski (87.) und Andre Hoffmann in der Nachspielzeit. Die Düsseldorfer haben nach dem Mainzer 2:0-Husarenritt in Dortmund im Kampf um den direkten Klassenerhalt keine guten Karten. Nächste RB-Partie: Am Sonnabend (15.30 Uhr) in Leipzig gegen den BVB.