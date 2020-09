2:1 gegen FT Braunschweig: Weinhauer schießt Gifhorn zum ersten Sieg

Erst cool vor dem Tor und dann eiskalt beim Freistoß: Erik Weinhauer hat den Fußball-Oberligisten MTV Gifhorn mit seinen beiden Treffern gegen die FT Braunschweig beim 2:1 (0:0)-Erfolg zum ersten Saisonsieg geschossen. Nach der Führung der Gäste durch Maurice Franke (63.) traf Weinhauer nach Vorlage vom ins Team zurückgekehrten Mario Petry zum Ausgleich (67.), ehe er zehn Minuten später mit einem sehenswerten Freistoß den Siegtreffer erzielte (77.) „Ich habe gesagt, dass ich es versuchen will und ich habe den Ball auch gut getroffen“, sagt der Matchwinner.

Nach den ersten 45 Minuten sah es nicht so aus, als würden die Gifhorner gegen die FT Braunschweig ihren ersten Saisonsieg einfahren können. Der MTV war mit großen Personalproblemen in das vierte Ligaspiel gegangen, in der Verteidigung fehlten die gesperrten Arne Jaeger und Noah Moreno Silva. Die Verteidigung wirkte von Beginn an verunsichert, was nicht überraschend war, denn sie hatte in dieser Saison in dieser Konstellation noch nicht zusammengespielt. Marius Martinowski und Kim Kemnitz gaben ihr Startelf-Debüt, Fabian Schröder und Marc Upmann komplettierten die Abwehr. Spielerisch waren die Braunschweiger in der ersten Halbzeit überlegen, einzig die Tore fehlten. Wie beispielsweise als Maurice Franke nach einer Flanke im Strafraum an den Ball kam, diesen aber nicht im Tor unterbringen konnte. Mit vereinten Kräften verhinderten Torhüter Tobias Krull, Kemnitz und Schröder den Rückstand.

Oberliga: MTV Gifhorn - FT Braunschweig. Oberliga: MTV Gifhorn - FT Braunschweig. © Sebastian Preuss

Petry-Rückkehr wichtig Die Gifhorner kamen stark aus der Pause zurück, die Halbzeitansprache von Trainer Michael Spies hatte ihre Wirkung nicht verfehlt. Nach einem Fehler in der Braunschweiger Verteidigung rannte Nireas Igbinoba allein auf das Tor zu, Torhüter Ken Marko Venancio konnte den Ball mit einer riskanten Grätsche vor dem Strafraum klären. Auf der Gegenseite fiel das Tor – in Flipper-Manier. Nach einem Eckball konnte Krull den Ball zunächst abwehren, der Nachschuss landete am Pfosten, den erneuten Abpraller brachte Franke im Tor unter. In den vergangenen Spielen hatten sich die Gifhorner auch nach einer Leistungssteigerung nicht mit einem Sieg belohnen können, doch es lief diesmal besser für den MTV. Fünf Minuten später leitete Petry einen Ball mit dem Kopf weiter in den Lauf von Erik Weinhauer, der allein auf das Braunschweiger Tor zustrebte und den Ball zum Ausgleich versenkte. Der nach Knieproblemen in die Startelf zurückgekehrte Petry verlieh der Mannschaft im defensiven Mittelfeld Sicherheit, auch, „weil er mit den Mitspielern redet und Verantwortung übernimmt. Er ist für uns sehr wichtig“, sagt Spies.

Igbinoba überlässt Weinhauer den Freistoß Fünf Minuten später rettete Krull den MTV nach einem Kopfball vom frei vor ihm auftauchenden Nico Müller vor dem erneuten Rückstand, dann kam der nächste Auftritt von Weinhauer: Erst wollte Igbinoba den Freistoß aus gut 25 Metern schießen, „dann sagte er zu mir: ‚Schieß du ihn!‘“, berichtet Weinhauer, der den Ball unter die Torlatte jagte und zum Jubellauf ansetzte, der in den Armen seines an der Außenlinie stehenden Vaters endete. Der MTV konnte den Vorsprung über die Zeit retten, das sich „jeder in jeden Ball geworfen hat. Heute war das Glück mal auf unserer Seite“, sagt Coach Spies, der die mannschaftliche Geschlossenheit hervorhob. „Wir sind eine eingeschworene Gemeinschaft und nur so geht es.“

MTV: Krull - F. Schröder, Kemnitz, Upmann, Martinowski - Petry, Ibgbinoba – Denker (58. Hashagen), Weinhauer (88. Dünow), Benaissa (69. C. Schröder) - Leese (22. Wolf) Tore: 0:1 (63.) Franke, 1:1 (67.) Weinhauer, 2:1 (77.)