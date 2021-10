2:1 gegen Fürstenwalde: Chemie Leipzig zittert sich zum zweiten Sieg in Folge

Die Halbzeitpause dehnte sich ungewöhnlich lang, da sich Schiedsrichter Wilske Ende der ersten Halbzeit gezerrt hatte und nicht mal an der Linie weitermachen konnte. So wurde also ein Ersatzmann gesucht und mit Paul Ritz von den Kickers Markkleeberg gefunden. Bis der gute Mann eingewiesen und aufgewärmt war, verging eine halbe Stunde, so dass es erst 14.30 Uhr weitergehen konnte. Marko Wartmann pfiff die restlichen 45 Minuten.