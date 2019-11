2:1 gegen Zwickau! FC Inter Leipzig zieht ins Halbfinale ein

Torgau. Fußball-Oberligist Inter Leipzig ist am Mittwoch im Sachsenpokal eine echte Überraschung gelungen. Die Elf von Trainer Zoran Levnaic warf Drittligist FSV Zwickau durch einen 2:1-Erfolg aus dem Rennen und steht nun nach Lok Leipzig als zweiter Halbfinalist fest.

Vor 518 Zuschauern im Torgauer Hafenstadion sorgte Inters Koreaner und Kapitän Dongmin Kim in der 38. Minute für das 1:0, als er einen Konter der Leipziger abschloss. Zwickau besaß in der spannenden Partie bis zur Pause zwar mehr Spielanteile, aber kaum echte Torchancen. Inter verpasste indes das 2:0 und so kamen die Gäste nach einer Stunde Spielzeit nicht unverdient zum Ausgleich, als der bei Halbzeit eingewechselte Denis Jäpel im Nachschuss traf (60.).