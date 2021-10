2:1-Sieg bei Mainz 05: Taiwo Awoniyi schießt Unions 100. Bundesligator

Urs Fischer hat mal wieder Weitsicht bewiesen. Der FSV Mainz 05 sei eine Mannschaft, die kaum Torchancen zulasse, hatte der Trainer des Fußball-Bundesligisten Union Berlin vor dem Auswärtsspiel seiner Elf bei den Rheinhessen gesagt. "Die Möglichkeiten, die wir uns erspielen, müssen wir nutzen." Taiwo Awoniyi, einst auch in Mainzer Diensten, erfüllte ihm diesen Wunsch in der zweiten Halbzeit, als er binnen vier Minuten zweimal traf (69., 73.). Durch das 100. und 101. Bundesligator in der Vereinsgeschichte Unions siegten die Berliner trotz schwacher erster Hälfte 2:1 beim FSV Mainz 05. Der frühere Unioner Marcus Ingvartsen hatte die Gastgeber in Führung gebracht (39. Minute).

Anzeige