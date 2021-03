2:1-Sieg in Parma: Inter Mailand baut Tabellen-Vorsprung in Italien weiter aus

Tabellenführer Inter Mailand hat zum Abschluss des 25. Spieltages der Serie A seinen Vorsprung auf die Verfolger weiter ausgebaut. Dank eines 2:1 (0:0)-Erfolges beim Tabellenvorletzten Parma Calcio am Donnerstagabend beträgt der Vorsprung auf den Stadtrivalen AC Mailand, der sich am Mittwoch 1:1 von Udinese Calcio getrennt hatte, nun sechs Punkte. Inter ist bereits seit neun Spielen ungeschlagen und hat auf Titelverteidiger Juventus Turin (Platz vier, 49 Punkte) bereits einen Vorsprung von zehn Zählern.

Inter Mailand kassierte in dieser Saison in 25 Spielen erst zwei Niederlagen und strebt den ersten Meistertitel seit 2010 an.