2:1 – SV Todesfelde bezwingt TSV Bordesholm knapp

60 Sekunden und knapp 100 Meter lagen zwischen den zwei Tatorten, die letztlich über Freud und Leid entschieden: Während Sebastian Klimmek nach Lucht-Chipball aus fünf Metern knapp über das Todesfelder Tor köpfte (79.), markierte SVT-Joker Rafael Krause im Gegenzug per Flachschuss den Treffer, der dem Titelverteidiger das Tor nach Kiel zum Hallenmasters sperrangelweit öffnete. „Das ist bitter. Wir waren so nah dran. Wir sind nur einen Moment unaufmerksam und schon ist es vorbei. Todesfelde hat die Qualität, um so etwas zu bestrafen“, konstatierte Bordesholms Klimmek, der 2020 noch zu den Todesfelder Mastershelden gehörte.

Todesfelde dominiert die Anfangsphase

Die Segeberger, die als Favorit in das Alles-oder-Nichts-Spiel gegangen waren, untermauerten in der Anfangsphase die ihnen zugedachte Rolle. Todesfelde drückte, Bordesholm verengte. Knapp zehn Minuten benötigte die Tramm-Elf, um erste Lücken in der roten Wand zu finden: Morten Lieberts Schuss wurde zur Ecke geblockt (11.). Todesfeldes Marco Pajonk fand in Bordesholms Keeper Chris Kröhnert seinen Meister (12.). Und der 26-jährige Schlussmann wuchs von Minute zu Minute weiter über sich hinaus, als er erst gegen Emmanuel Bento geschickt den Winkel verkürzte (22.), dann gegen Liebert auf dem Posten war (24.), ehe er binnen Sekunden einen Liebert-Kopfball über die Latte wischte (29.), um dann einen Kopfball von Fabian Schulz von der Linie zu kratzen (30.).