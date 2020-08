2:3! Celles Super-Joker lässt Gifhorns Pokal-Traum platzen

Der MTV Gifhorn muss weiter auf den ersten NFV-Pokalsieg seit 42 Jahren warten. Im Endspiel unterlagen die Gifhorner dem MTV Eintracht Celle 2:3 (1:1), der damit auch in die 1. Runde des DFB-Pokals gegen den Fußball-Bundesligisten FC Augsburg spielen werden. Lasse Denker gelang mit einem satten Schuss aus 25 Metern in den Torwinkel der zwischenzeitliche Ausgleich, Gerbi Kaplan (4.) und der eingewechselte Felix Krüger per Doppelpack (73./82.) trafen für Celle. Damit bleibt der Gifhorner Pokalsieg von 1978 weiter der einzige in der Vereinshistorie, damals gewann der MTV mit 5:1 bei Rot Weiß Damme.