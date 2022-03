2:3! Dresden Eislöwen verlieren auch die zweite Partie in Heilbronn

Dresden/Heilbronn. Bisher läuft das Playoff-Viertelfinale noch nicht im Sinne der Dresdner Eislöwen . Nach der knappen Auftakt-Niederlage gegen die Heilbronner Falken mussten sich die Schützlinge von Andreas Brockmann auch im zweiten Spiel beim Vorrundensiebenten mit 2:3 (1:1, 0:1, 1:1) geschlagen geben. Damit führen die Falken in der „Best-of-seven-Serie“ jetzt mit 2:0 und die Elbestädter stehen am Sonntag daheim (17 Uhr) schon unter Druck. Obwohl die Blau-Weißen kein schlechtes Spiel ablieferten, entschied am Ende erneut das bessere Überzahlspiel der Falken die Partie.

In der Folgezeit versuchten die Brockmann-Männer alles, um den Ausgleich zu erzielen, brachten viele Schüsse in Richtung Tor, aber sie scheiterten immer wieder am erst 19-jährigen Falken-Goalie Arno Tiefensee. Die größte Chance hatte Matej Mrazek in der 36. Minute, als er völlig allein aufs gegnerische Tor zusteuerte, doch den Puck knapp verzog. Dafür netzte Jordan Knackstedt 77 Sekunden nach Beginn des Schlussdrittels zum 2:2-Ausgleich ein. Die Sachsen hatten in der Folgezeit mehr vom Spiel, aber wieder konnten sie ein Powerplay nicht nutzen. Anders die Falken. Als Maximian Kolb in die Kühlbox musste, war in Überzahl erneut Jeremy Williams zur Stelle und besorgte das 3:2 (53.) mit einem Schuss ins lange Eck.