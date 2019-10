2:3 gegen Gotha - L.E. Volleys mit erster Heimniederlage

Leipzig. Wenig Grund zum Feiern am Feiertag: Die L.E. Volleys haben am Donnerstag ihre Zweitliga-Heimpartie gegen den VC Gotha verloren, beim 2:3 (26:24, 20:25, 25:23,15:25, 8:15) vor 501 Zuschauern in der Sporthalle Brüderstraße aber zumindest einen Punkt geholt.

Auch für Volleys-Coach Christoph Rascher wurde an seinem 35. Geburtstag so die Party ein wenig verhagelt. "Ich wollte aber sowieso nicht feiern", sagte der Trainer nach dem Match. Auch dass die Niederlage die erste zu Hause seit dem Zweitliga-Abstieg vor anderthalb Jahren war, wollte Rascher nicht zu hoch hängen: "Wir sind Aufsteiger und es war klar, dass wir nicht jedes Heimspiel gewinnen würden."

"Das wird eine ähnlich schwere Aufgabe"

Für die Leipziger, in der Tabelle der 2. Bundesliga Süd Platz neun behalten, bleibe mit nun vier Zählern das Ziel weiter einzig der Klassenerhalt, so Rascher. Bereits am kommenden Freitag geht's ab 19 Uhr weiter mit der nächsten Heimpartie, diesmal gegen den Nachwuchs des VfB Friedrichshafen. "Das wird eine ähnlich schwere Aufgabe wie gegen Gotha", kündigt Rascher an. "Wichtig ist, dass wir weiter Punkten."