2:3 im NFV-Pokal! MTV Gifhorn verpasst das Viertelfinale

Hitzig wurde es auch: Ein klares Handspiel von Wolfenbüttel im eigenen Strafraum wurde nicht geahndet - das sorgte bei den Gifhornern für Unmut. Die Gäste hatten zudem Glück, nicht in Unterzahl in die Pause zu gehen: Gael Nguema Ella war bereits mit Gelb vorbelastet, als er kurz vor dem Halbzeitpfiff zum wiederholten Male Schröder abräumte. Die Ampelkarte sah der Abwehrspieler für diese Aktion allerdings nicht, wurde stattdessen für die zweite Hälfte ausgewechselt.

Nach verhaltenem Beginn, bei dem es viel Auf und Ab ging, brachte die erste Großchance des Spiels richtig Feuer in die Partie: Cedric Schröder legte vor dem Gäste-Tor auf Lasse Denker quer, der scheiterte jedoch an Wolfenbüttels Keeper Philipp Steinke – Denkers Nachschuss wurde auf der Linie geklärt. Danach wurde die Partie deutlich dynamischer und kampfbetonter.

Nach Wiederanpfiff knipste Wolfenbüttel dann schnell, Richard Vollbrecht verlängerte einen Freistoß per Kopf zur Führung. „Wir verlieren den Ball in der Mitte, machen deswegen außen ein unnötiges Foul, das zum Freistoß führt“, beschrieb Gifhorns Coach Michael Spies die Szene.

Per Foulelfmeter kassierte der MTV sogar noch auf 1:3, der späte Anschluss von Kim Kemnitz kam für Gifhorn trotz sieben Minuten Nachspielzeit zu spät, obwohl durchaus noch Chancen da waren. So blieb es beim 2:3. Mit diesem Ergebnis hatten die Schwarz-Gelben auch das Liga-Heimspiel gegen Wolfenbüttel verloren. „Es war ein Spiegelbild von Spielen, wie wir sie in der Saison schon öfter hatten“, resümierte Spies. „Wir sind in der ersten Halbzeit klar überlegen, müssen klarer führen – statt 3:0 steht es aber 1:1.“

Von der Schiedsrichter-Leistung war Spies indes nicht begeistert, zumal in der zweiten Hälfte ein weiteres klares Handspiel nicht zu einem Strafstoß für die Gastgeber geführt hatte. „Aber wenn wir die Konsequenz nicht haben, es runterzuspielen, dann ist nicht der Schiedsrichter schuld“, so der Ex-Profi.

Welche Auswirkungen hat der Fußball-Lockdown?

Welche Auswirkungen der erneute Lockdown auf die Fußballer des MTV Gifhorn haben wird, „das wissen wir auch noch nicht. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass bis Ende November Pause ist und wir für zwei, drei Spiele im Dezember wieder anfangen“, so Michael Spies. Der Coach des Oberliga-Teams bereitet sich mit der Mannschaft erst einmal auf das Punktspiel bei der SVG Göttingen am Sonntag vor, „und ab Montag ist dann wieder Pause.“

MTV: Filikidi - F. Schröder, Jaeger, Upmann, Hashagen – Wolf (69. Moreno Silva), Igbinoba (60. Kolmer), Dünow (76. Kemnitz), Benaissa – C. Schröder, Denker (46. Weinhauer).

Tore: 1:0 (13.) Wolf, 1:1 (15.) Göwecke, 1:2 (48.) Vollbrecht, 1:3 (66.) Göwecke (Foulelfmeter), 2:3 (89.) Benaissa.