2:3 im Paradies! BSG Chemie Leipzig verliert in letzter Sekunde

Weiter ging es munter hin und her. Eisele zimmerte erst einen Flankenball drüber, dann tat es ihm Kirstein gleich (68.). Bellot rettete per Fußabwehr gegen Wolfram (72.). Der eingewechselte Benny Luis tat es Kirstein gleich und vergab in bester Position vor Torwart Müller, der mit letzter Mühe hielt (82.). Chemie mit riesiger Energieleistung, in jeden Ball warfen sich die Karau und Co, als Jena in der Schlussphase nochmals alles auf eine Karte setzte. Dann der bittere Schlussakt in diesem Drama: Im letzten Angriff der Jenaer passierte dem Capitano Stefan Karau ein Handspiel im Strafraum der Chemiker, der Schiri gab Elfmeter und Eisele verwandelte zum 3:2. Es wurde nochmal angepfiffen, und fast hätte der Fußballgott gezeigt, dass er an diesem Spiel Gefallen gefunden hatte und Gerechtigkeit walten lassen wollte. Ausgerechnet Karau hielt den Kopf in die letzte Flanke von Brügmann, aber irgendwie sollte es nicht sein - ein Jenaer rettete auf der Linie. Der Schlusspfiff ertönte und ganz Jena lag sich in den Armen, als hätte man soeben den Aufstieg geschafft.