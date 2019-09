2:3 in Altglienicke – BSG Chemie Leipzig fehlt die Kraft

Altglienicke. Die zweite Saison-Niederlage der Grün-Weißen in der Regionalliga war vermeidbar. Nicht schlecht gespielt, zwei Tore geschossen, aber dennoch verloren: Die BSG Chemie Leipzig unterlag am Sonntag bei der VSG Altglienicke 2:3. Schuld waren vor allem zu viele individuelle Fehler.

Drang auf den Ausgleich wird nicht belohnt

„Das hätte nicht sein müssen, hier war mehr drin“, ärgerte sich Vorstandsvorsitzender Frank Kühne. Zumal Chemie mit dem ersten Angriff in Führung ging. Alexander Bury wurde gefoult, der Elfmeterpfiff ertönte, Tommy Kind verwandelte sicher – 0:1 (3.). Es ergaben sich weitere gute Gelegenheiten für die Leutzscher. Rico Steinhauer hätte fast ins eigene Tor getroffen (14.), Daniel Heinze verfehlte nach einem Konter über Raffael Cvijetkovic das Gehäuse nur knapp (18.), auch Kind traf das Tor mit seinem Kopfball nach Flanke von Philipp Wendt nicht (25.). Stattdessen kam der Ausgleich. Valentino Schubert, für Manuel Wajer in die Startelf gerückt, ließ sich zum wiederholten Mal überlaufen, Christian Preiss behielt die Nerven und vollendete sicher gegen Benny Bellot (31.). Allein der wieder großartige Schlussmann hielt sein Team im Spiel, als er dreimal toll rettete. Kurz nach dem Wechsel schlief Heinze bei einer kurz ausgeführten Ecke, unbedrängt kam die Flanke auf Tugay Uzan, der mühelos zur Führung vollendete.

Nun wollte es Chemie wissen, drängte auf den Ausgleich, doch Tomas Petraceks abgefälschter Schuss konnte von Dan Twardzik ebenso pariert werden wie Benjamin Boltzes Eckball, der beinahe direkt im Tor gelandet wäre. Kind und Bury hatten ebenso ihre Chancen, doch statt des 2:2 folgte die Entscheidung. Björn Nikolajewski störte nur halbherzig, fälschte die Flanke von Tom Scheffel nur ab statt sie zu verhindern, am langen Pfosten fiel Uzan der Ball auf den Kopf – 3:1. Chemie blieb dran, hätte fast das 1:4 kassiert, als Bellot im Liegen (!) den Ball in die Hände geköpft bekam.

Die Mentalitäts-Monster der BSG Chemie Leipzig: 3:3 in Halberstadt

„Endlich mal eine ganze Woche in Ruhe vorbereiten“

Stattdessen gelang der Anschluss. Bury flankte, Petracek verlängerte und Kind hielt den Fuß hin (83.). Und fast hätte Chemie nach dem 3:3 in Halberstadt erneut ein kleines Wunder geschafft, als Boltze sich den Ball zum Freistoß an der Strafraumgrenze zurechtlegte. Doch der Ball verfehlte das Tor knapp.

Chemie-Trainer Miro Jagatic trauerte den vergebenen Chancen hinterher und war sich sicher: „Wenn wir hier ausgeruht hergefahren wären, hätten wir was geholt.“ So forderte die englische Woche ihren Tribut. Wendt musste noch vor der Halbzeit raus, weil sein Körper streikte, und auch viele andere Spieler offenbarten Konzentrationsmängel. „Jetzt können wir uns endlich mal eine ganze Woche in Ruhe vorbereiten“, fand Jagatic wenigstens ein positives Momentum. Jens Fuge