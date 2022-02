2:3 nach offensivem Schlagabtausch: RB Leipzig scheitert bei Bayern auch an sich selbst

München. Auch im siebten Anlauf ist RB Leipzig beim FC Bayern München kein Sieg gelungen. Auch zu einem Punkt reichte es nicht. 2:3 (1:2) hieß es nach 90 Minuten in der Allianz Arena. Es war die erste Niederlage in diesem Kalenderjahr. Kleiner Trost für die 500 mitgereisten RB-Fans (und im Nachgang vielleicht auch irgendwann für das Team): Der Vizemeister der Vorsaison verkaufte sich teuer, legte einen temporeichen und engagierten, insgesamt durchaus starken Auftritt hin. Weniger tröstlich: Die Sachsen unterstützten die Gastgeber vor allem im Spielaufbau immer wieder selbstlos mit absolut unnötigen Patzern, die regelmäßig zu Gegentoren führten.

Fehler werden bestraft - beiderseits

Während Julian Nagelsmann auf Änderungen in der Startelf verzichtete, musste sein Gegenüber Domenico Tedesco wechseln. Überraschend fehlte Mohamed Simakan nach seiner Knieblessur im Training unter der Woche nun doch komplett. Für ihn rückte Lukas Klostermann in die Dreierkette. Den Job auf Rechts übernahm Nordi Mukiele. Die Kreativabteilung bekam Verstärkung von Dani Olmo. "Es wird Mut brauchen", sagte Tedesco vor dem Anpfiff und mutig gingen seine Jungs in die Partie. Nicht destruktiv, nicht defensiv, sondern kontrolliert, mit durchaus überlegten Aktionen nach vorn. Nach zehn Minuten hatte Olmo erstmals die Chance zum Abschluss, hauchzart strich sein Schuss am Gehäuse von Manuel Neuer vorbei. Soweit, so ordentlich.