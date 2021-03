2:4! Minikader der IceFighters Leipzig verliert in Hannover

Leipzig. Der direkte Playoff-Zug ist so gut wie abgefahren für die Exa IceFighters Leipzig. Allerdings nicht am heutigen Freitagabend als sich der Minikader von Cheftrainer Sven Gerike teuer verkauft hat bei der 2:4 (0:2, 0:2, 2:0) Niederlage in Hannover, sondern bereits zuvor. Denn aus 20 Spielen gegen die über den Sachsen platzierten Mannschaften wurden nur 4 Siege nach regulärer Spielzeit erzielt. Zu wenig um weiter Platz sechs im Visier zu haben. Anzeige

Am Pferdeturm bei den Hannover Indians standen schon die Vorzeichen schlecht: Connor Hannon gesperrt aus dem Rostock-Spiel, ein Verletzter, fünf erkrankte Akteure und so waren nur 11 Feldspieler mit im Bus in die niedersächsische Landeshauptstadt.

Das bekannte frühe Stören der IceFighters wurde gegen tief stehen, die neutrale Zone eng machen und auf Konter lauern ausgetauscht. Igor Bacek und Branislav Pohanka brachten die Hausherren dennoch mit 2:0 in Führung. Fabio Frick am sprade-TV Mikro: „Wir halten gut mit, machen aber 2-3 individuelle Fehler.“

4:0 brachte Vorentscheidung

Die Vorstöße nach vorne wurden deutlich mehr im zweiten Durchgang. Der Anschlusstreffer wäre verdient gewesen, aber die Tore machten die Indians-Vorzeigestürmer Parker Bowles und Brett Bulmer in Überzahl. Das 4:0 definitiv eine Vorentscheidung für die Hannoveraner, die im Nachgang aufgrund des engen Spielplans etwas die Zügel schleifen ließen. „Wir haben trotzdem alles im Griff“, kommentierte Indians-Verteidiger Nick Bovenschen.



Die Eiskämpfer konnten das Endergebnis noch erfreulicher gestalten, weil Florian Eichelkraut und Sofiene Bräuner mit einem verwandelten Penalty zwei Tore erzielen konnten. Wirklich gefährlich wurde es für die Gastgeber jedoch nicht mehr, die deutlich angezählt wirkten, als ihr Kapitän Pohanka schwer verletzt vom Eis musste. Am Sonntag will die Gerike-Crew nach drei Heimniederlagen in Serie sicherlich mit ein paar Rückkehrern im Rücken endlich wieder im Kohlrabizirkus jubeln, wenn das Schlusslicht aus Hamm zu Gast ist.