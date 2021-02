2:7! Icefighters Leipzig unterliegen bei Klassenprimus Tilburg

Tilburg/Leipzig. Auf den letzten Metern der Marathon-Hauptrunde der Eishockey-Oberliga Nord haben die Icefighters Leipzig den vierten Platz und damit das zusätzliche Heimrecht in der ersten Playoff-Runde doch noch abgegeben. Nach dem 0:3 auf heimischem Eis am Freitag gegen Rostock gab es gestern die nicht unerwartete Niederlage in Tilburg. Das 2:7 (0:0, 1:2, 1:5) beim Staffelsieger fiel allerdings zu hoch aus, die Leipziger hielten die Partie 50 Minuten lang offen.

In Tilburg brachte Gianluca Balla die Leipziger nach 21 Minuten in Führung, den zweiten Treffer der Sachsen besorgte Dmitri Komnik. Bei dem ein oder anderen Treffer der Niederländer fehlte Patrick Glatzel das nötige Glück. Bereits acht Minuten vor Schluss nahm ihn der Trainer vom Eis, um alles zu versuchen. Dadurch fiel das Ergebnis so hoch aus.Die Playoffs beginnen für die Leipziger am 13. März nun wahrscheinlich auswärts beim Viertplatzierten der Staffel Süd.