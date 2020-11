2:7 in Herne: Zweite Niederlage im zweiten Spiel für IceFighters Leipzig

Herne. Nichts zu holen war für die Eishockey-Cracks der Exa IceFighters Leipzig am Sonntagabend beim Herner EV. Die Leipziger verloren bei den Westfalen mit 2:7 (1:3,1:1,0:3) und sind nun Tabellenletzter nach zwei Spieltagen in der Oberliga Nord. Nach einer 2:0-Führung der Gastgeber gelang Patrick Fischer in der 13. Spielminute der Anschlusstreffer, Marcus Marsall sorgte noch kurz vor der ersten Drittelpause das 3:1. Im umkämpften zweiten Drittel gelang Leipzigs Kapitän Florian Eichelkraut der 2:3-Anschlusstreffer (30.), doch wiederum kurz vor der Drittelsirene besorgte Richard Müller in der 40. Minute das 4:2. Im dritten Durchgang war für die Leipziger nichts mehr zu holen, Herne schaffte mit den Treffern fünf, sechs und sieben klare Verhältnisse.

Anzeige